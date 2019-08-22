Астронавты NASA Ник Хейг и Эндрю Морган покинули Международную космическую станцию в ходе запланированного выхода в открытый космос для установки международного стыковочного адаптера (IDA-3) на американском сегменте Harmony, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

В открытом космосе астронавты провели почти шесть часов. Они проложили кабели к стыковочному узлу, затем Центр управления полетом провел проверку работы 12 стыковочных крюков. После этого Хейг и Морган установили на узле два рефлектора, их задействуют на последнем этапе стыковки коммерческих кораблей Boeing CST-100 Starliner и Crew Dragon компании Space X.

Оба астронавта вернулись в шлюзовую камеру Quest в 22.46 по бакинскому времени.

IDA-3 был доставлен на МКС 27 июля космическим грузовиком Dragon, а затем перемещен с помощью манипулятора с корабля к шлюзовой камере.

В настоящее время на Международной космической станции находятся космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов, астронавты Ник Хейг, Эндрю Морган и Кристина Кох (NASA) и астронавт Лука Пармитано (Европейское космическое агентство).

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