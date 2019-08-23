В Токио собираются построить самый высокий в Японии небоскреб. Его высота составит 330 метров - это на 30 метров больше нынешнего здания-лидера, расположенного в Осаке, передает Day.Az со ссылкой на Вести .

На строительство потратят 5,6 миллиарда долларов. Закончить работы планируют в марте 2023 года.

Однако этот небоскреб недолго будет самым высоким в стране - в 2027 году планируется начать строительство здания высотой 390 метров, сообщает РИА Новости.

В Токио не так много небоскребов - это связано с угрозой землетрясений, но японцы используют строительные технологии, обеспечивающие сейсмоустойчивость зданий.