https://news.day.az/world/1149813.html В Токио построят 330-метровый небоскреб
В Токио построят 330-метровый небоскреб
В Токио собираются построить самый высокий в Японии небоскреб. Его высота составит 330 метров - это на 30 метров больше нынешнего здания-лидера, расположенного в Осаке, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
На строительство потратят 5,6 миллиарда долларов. Закончить работы планируют в марте 2023 года.
Однако этот небоскреб недолго будет самым высоким в стране - в 2027 году планируется начать строительство здания высотой 390 метров, сообщает РИА Новости.
В Токио не так много небоскребов - это связано с угрозой землетрясений, но японцы используют строительные технологии, обеспечивающие сейсмоустойчивость зданий.
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