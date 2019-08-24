Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что ожидает очень продуктивные переговоры на полях саммита Группы семи, который пройдет в Биаррице 24-26 августа. Американский лидер рассказал об этом во время беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом во Францию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я думаю, они будут очень продуктивными", - отметил глава государства, отвечая на вопрос о том, чего он ожидает от встреч на полях саммита.

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