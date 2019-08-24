В Калуге задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Следственный комитет России (СКР) на своем сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Предполагаемым убийцей оказался 34-летний житель Малоярославца (Калужская область). По версии следствия, он является наркозависимым, а убийство совершил ради кражи денег.

По данным СКР, погибший - Борис Игнатьев 1926 года рождения - был призван в армию в январе 1944 года и принимал участие в боевых действиях на территории Европы по январь 1945 года.

Родственники ветерана обнаружили его убитым в квартире 20 августа. Отмечается, что пожилого мужчину ударили не менее десяти раз.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего").

Ранее, в июне, сообщалось, что в Новосибирске водитель избил 60-летнего ветерана боевых действий и участника ликвидации последствий Чернобыльской аварии из-за сделанного ему замечания.

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