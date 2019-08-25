Турецкие военнослужащие погибли на севере Ирака
Три турецких военнослужащих погибли, еще семь ранены в ходе операции Pençe-3 ("Лапа-3") против террористической группировки РПК на севере Ирака, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на заявление министерства национальной обороны Турции, передает Day.Az.
Согласно информации, раненые были доставлены в больницы. Операция в регионе продолжается.
Отметим, что 27 мая ВВС и Вооруженные силы Турции приступили к масштабной операции в районе Хакурк на севере Ирака, получившей название Pençe ("Лапа").
Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.
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