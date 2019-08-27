Министерство иностранных дел Бразилии в понедельник отозвало послов в Европе и других странах G7 из отпусков, чтобы скоординировать дипломатический ответ на царящие в других странах опасения вокруг лесных пожаров в регионе Амазонии. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Рейтер.

МИД также запретил некоторым послам выходить в отпуск в ближайшие две недели на фоне мировой критики в адрес страны. По данным агентства, решение было принято главой МИД Бразилии Эрнестом Араужу после чрезвычайной встречи с главой государства Жаиром Болсонару.

Сильные пожары в лесах Амазонии продолжаются не одну неделю, их площадь на 82% больше пройденной огнем за весь 2018 год. По данным бразильского Национального института космических исследований (INPE), только в четверг и пятницу в стране были зафиксированы 1663 новых пожара, половина из них - в Амазонии.

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