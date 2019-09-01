Пять человек погибли и еще по меньшей мере 21 получил ранения в результате стрельбы в американском городе Одесса (штат Техас). Об этом сообщил в субботу на пресс-конференции представитель местной полиции. Трансляцию вела телекомпания NBC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Что касается потерь среди гражданского населения, у нас по меньшей мере 21 пострадавший и не менее пяти погибших", - сказал представитель полиции. По его словам, в результате инцидента также пострадали три сотрудника правоохранительных органов.

Полиция округа Мидленд уточнила в Facebook, что два человека открыли стрельбу в магазине Home Depot в соседнем городе Одесса. Они скрылись на легковом автомобиле Toyota и почтовом фургоне.

"Они стреляют без разбора, - приводит The New York Times слова Моралеса. - У нас двое погибших и до 20 пострадавших". Как заявил мэр, не исключено, что преступников трое.

При этом, по данным источников телекомпании CBS, в результате стрельбы пострадали около 30 человек. Официально эта информация не подтверждена. По версии источников телекомпании CNN, погиб один человек и пострадали 10.

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