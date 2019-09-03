Тела 25 погибших найдены у северного побережья острова Санта-Крус (штат Калифорния), где в понедельник затонуло прогулочное судно Conception. Еще девять человек числятся без вести пропавшими. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник агентство Associated Press.

Ранее телекомпания CNN информировала о восьми погибших.

Судно, на борту которого находились 34 пассажира и 5 членов экипажа, загорелось и затонуло в 20 метрах от острова Санта-Крус. Пятеро членов экипажа, находившихся на верхней палубе, спрыгнули в воду, их подобрало проходившее мимо судно. 34 пассажира находились в помещении под палубой.

Пожар вспыхнул около 3 часов утра по времени тихоокеанского побережья США на 23-метровом судне "Консепшн" 1981 года постройки, приписанном к гавани Санта-Барбары. В минувшую субботу судно, на борту которого находились любители дайвинга и морской рыбалки, отправилось в круиз, во время которого сделало несколько остановок у берегов острова Санта-Крус.

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