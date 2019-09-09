https://news.day.az/world/1154386.html В Индии произошло сильное землетрясение
В Индии произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в понедельник днем на севере Индии. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство ANI.
Согласно этим данным, подземные толчки были зарегистрированы в 12.10 по местному времени сразу в нескольких районах на границе союзной территории Джамму и Кашмир и штата Химачал-Прадеш.
Тем временем, Метеорологический департамент Индии информирует, что землетрясение в этой местности имело магнитуду 3,2. Оперативные данные о возможных жертвах и разрушениях пока отсутствуют.
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