Власти приказали закрыть 275 школ в штате Саравак в Восточной Малайзии в связи с задымлением от продолжающихся пожаров. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета New Straits Times.

Ранее газета Malay Mail со ссылкой на министра энергетики, технологий, науки, изменения климата и окружающей среды Ео Би Инь сообщила, что правительство Малайзии готово помочь Индонезии в борьбе с лесными пожарами, которые привели к задымлению и ухудшению экологической ситуации. Позднее агентство Рейтер сообщило, что малайзийские власти отправили полмиллиона защитных масок в штат Саравак, где уровень загрязнения воздуха резко вырос на фоне усиливающихся пожаров.

Газета New Straits Times пишет, что в понедельник в двух городах штата показания по "индексу загрязнения воздуха" превысили значение в 200 пунктов, что говорит о том, что воздух в этих районах "очень вреден для здоровья". По словам главы госкомитета Саравака по борьбе со стихийными бедствиями, дым распространяется с 426 точек возгорания на острове Калимантан.

При этом он добавил, что в самом малайзийском штате, который расположен на юго-западе этого острова, было обнаружено 12 точек возгорания.

Агентство Рейтер уточняет, что индонезийские фермеры часто используют огонь для расчистки земли под плантации пальмового масла и целлюлозы. Пожары могут тлеть неделями, особенно в сухую погоду, создавая удушливый дым, который распространяется на территорию соседних Сингапура и Малайзии.

За последние недели Индонезия направила тысячи специалистов для тушения пожаров после объявления чрезвычайной ситуации в шести провинциях на островах Суматра и Борнео.

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