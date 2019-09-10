Необычная сценка, снятая в городе Путянь (провинция Фуцзянь, Китай), очень понравилась пользователям социальных сетей.

Молодой мужчина на скутере, остановившийся на перекрёстке, сильно удивился, когда в прямом смысле услышал "глас с неба". Этот голос сообщил ему, что за ним в данный момент наблюдают полицейские, которые настаивают на том, чтобы байкер надел защитный шлем. Конечно, речь не идёт о каком-то волшебстве - просто над перекрёстком летал полицейский дрон, и с помощью современных технологий нарушителя удалось призвать к порядку, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Кстати, беспилотники используются в городе для мониторинга нарушений ПДД уже несколько месяцев. Сообщается, что полезные дроны помогли выявить более 2000 нарушений, так что такая практика считается очень удачной.

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