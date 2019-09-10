В Красноярском крае автоинспекторам во время погони за нарушителем пришлось сдавать внеплановый экзамен по физподготовке.

Это начало сельского ралли. Владелец отечественной легковушки чуть ранее устроил аварию и пытается скрыться. Сначала он пробует оторваться на грунтовой дороге, затем выезжает на асфальтированную, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Однако сбросить с хвоста патрульных никак не получается. Когда все варианты закончились, мужчина решает испытать свои силы в спринте и бросается бежать.

Но инспекторы в нормативы уложились без особых проблем - настигли водителя уже через несколько секунд. Экспертиза показала - он был мертвецки пьян. Более того, прав его давно лишили. Суд уже определил наказание - 10 суток административного ареста.

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