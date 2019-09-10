Две ракеты, выпущенные из сектора Газа, были перехвачены израильской системой ПРО "Железный купол", сообщила Армия обороны Израиля.

"Две ракеты из Газы были запущены в сторону израильских портовых городов Ашдод и Ашкелон. К счастью, обе они были перехвачены системой противовоздушной обороны "Железный купол", - говорится в сообщении, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В пресс-службе добавили, что в зоне обстрела оказались около полумиллиона израильских граждан. В их числе был премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, который проводил предвыборную встречу с активистами партии "Ликуд" в Ашдоде.

Мероприятие транслировалось в прямом эфире. Нетаньяху был эвакуирован со сцены в защищенное помещение. Прервав свою речь, премьер-министр призвал активистов партии "Ликуд", собравшихся на предвыборную встречу, к спокойствию. Через несколько минут глава правительства вернулся на сцену и продолжил предвыборную речь.

Во вторник израильский премьер-министр в специальном телеобращении пообещал распространить израильский суверенитет на Иорданскую долину и часть Западного берега реки Иордан.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!