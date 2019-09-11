https://news.day.az/world/1154978.html В Иране задержали трех граждан Австралии
В Иране задержали трех граждан Австралии
Трое граждан Австралии задержаны в Иране. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает австралийский телеканал ABC News.
По данным телеканала, одна женщина находится за решеткой уже почти год, а другие двое являются парой, их задержали в последние несколько месяцев. Предполагается, что эти два случая не связаны между собой.
Австралийское правительство предупреждает граждан о рискахпри поездках в Иран.
"Пересмотрите, нужно ли вам ехать, в связи с рисками, чтоиностранцы, включая австралийцев, могут быть произвольно задержаны или арестованы", - приводит телеканал заявление правительства.
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