Невеста Криштиану Роналду модель Джоржина Родригез показала, как дети футболиста радуются голам отца, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На ее странице в Instagram появилось видео, на котором дети смотрят матч Литва - Португалия, в котором принимал участие Роналду.

"Моя любовь. Мы любим тебя и гордимся тобой. 4 гола для каждого из малышей", - написала Родригез под видео.

Сборная Португалия встретилась с литовской командой во вторник, 10 сентября. Игра закончилась со счетом 5:1 в пользу Португалии.

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