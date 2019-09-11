https://news.day.az/world/1155230.html Невеста Роналду показала, как его дети празднуют голы отца - ВИДЕО
Невеста Роналду показала, как его дети празднуют голы отца - ВИДЕО
Невеста Криштиану Роналду модель Джоржина Родригез показала, как дети футболиста радуются голам отца, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
На ее странице в Instagram появилось видео, на котором дети смотрят матч Литва - Португалия, в котором принимал участие Роналду.
"Моя любовь. Мы любим тебя и гордимся тобой. 4 гола для каждого из малышей", - написала Родригез под видео.
Сборная Португалия встретилась с литовской командой во вторник, 10 сентября. Игра закончилась со счетом 5:1 в пользу Португалии.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре