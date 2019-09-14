Италия разрешила мигрантам с судна Ocean Viking высадиться на Лампедузе
Италия разрешила спасательному судну Ocean Viking с 82 мигрантами на борту высадиться на острове Лампедуза, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Ocean Viking только что получил инструкцию от морского спасательно-координационного центра Рима (MRCC) проследовать к (острову) Лампедуза, Италия, который был определен как безопасное место для 82 выживших, спасенных в двух операциях", - сообщила ассоциация SOS Mediterranee в Twitter.
Глава французского МВД Кристоф Кастанер в Twitter сообщил, что высадиться на Лампедузе мигрантам позволило специальное соглашение с Италией, Францией, Германией, Португалией и Люксембургом.
"Теперь нам необходимо достичь соглашения насчет временного эффективного европейского механизма", - добавил он.
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