Министр юстиции Франции Николь Беллубе выступает за то, чтобы республика предоставила убежище экс-сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Сноуден в ходе интервью радиостанции France Inter заявил, что попросил убежище во Франции еще в 2013 году, и хотел бы, чтобы французский президент Эмманнуэль Макрон его предоставил.

В ходе раунда блиц-вопросов передачи "Le Grand Jury" ("Большое Жюри") журналист спросил у министра, за она или против того, чтобы Сноудену было предоставлено убежище во Франции.

"Да, хорошо. Я за", - кратко ответила Беллубе во время интервью, которое проводила радиостанция RTL совместно с телеканалом LCI и газетой Figaro.

"Я считаю, что нам следует оставаться верными нашим сильным принципам по вопросам иммиграции, мы должны в обязательном порядке принимать просителей убежища", - добавила министр, отвечая на другой вопрос.



При этом она отметила, что, согласно положению конституции Франции, "любой человек, подвергающийся преследованию за свои действия по защите свободы, обладает правом на получение убежища на территории республики".

Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года вид на жительство Сноудену был продлен до 2020 года.



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