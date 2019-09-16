Главы минобороны Турции Хулуси Акар и министр обороны Ирана Амир Хатами обсудили региональные вопросы. Как передает Day.Az, об этом пишет в понедельник Trend со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

В сообщении отмечается, что встреча министров обороны состоялась в Анкаре накануне трехстороннего саммита по Сирии, в котором примут участие президенты Турции - Реджеп Тайип Эрдоган, России - Владимир Путин и Ирана - Хасан Роухани.

"В рамках встречи страны также обсудили вопросы безопасности", - говорится в сообщении министерство обороны Турции.

Напомним что, первый российско-турецко-иранский саммит по Сирии состоялся в ноябре 2017 года в Сочи. По его итогам участники заявили, что создание зон деэскалации не должно подрывать территориальную целостность и нарушать суверенитет арабской республики, а также призвали власти в Дамаске и оппозиционные силы к участию в Конгрессе сирийского национального диалога (идея была озвучена Путиным в октябре 2017 года на форуме "Валдай"). Затем посвященные сирийскому урегулированию переговоры президентов трех стран проходили в Анкаре (апрель 2018 года), Тегеране (сентябрь 2018 года) и Сочи (февраль 2019 года).

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