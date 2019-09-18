Группа аналитиков JPMorgan Chase & Co назвала опасный для США уровень цен на нефть, указав, что до него даже на фоне нынешних проблем в Саудовской Аравии пока далеко. Американский фондовый рынок испытает проблемы, только когда нефть вырастет до 80-85 долларов за баррель. Об этом пишет Bloomberg.

В записке главы группы Марко Колановича указано, что при этом уровне возрастет прибыль энергетических компаний и занятость в отрасли, однако расходы населения, которые играют ключевую роль в экономике США, пострадают сильнее. Это отразится на индексе S&P 500 (500 американских компаний с наибольшей капитализацией).

Вывод, что нынешний уровень цен на нефть не слишком угрожает США, сделан на основании исторической взаимосвязи между этими двумя активами. Таким образом, Коланович призвал клиентов начинать волноваться, только если нефть вырастет еще примерно на 30 процентов от нынешнего уровня.

Накануне, 16 сентября, на открытии торгов нефть выросла на 20 процентов - это максимальный рост за последние 30 лет. К закрытию торгов она скорректировалась на уровне суточного роста в 15 процентов. По состоянию на 14:00 по московскому времени, стоимость нефти Brent опустилась на 1,7 процента.

Причиной повышения стоимости нефти стала атака беспилотников на нефтяной завод и крупное месторождение в Саудовской Аравии, из-за которых королевство в два раза сократило добычу. Полное восстановление может занять несколько месяцев. Сумеет ли Эр-Рияд выполнить все контракты за счет имеющихся запасов, неизвестно.

Энергетический аналитик Barclays Амарпрет Сингх (Amarpreet Singh) предполагает, что нефть поднимется до 75 долларов за баррель в случае, если напряженность в Персидском заливе возрастет и поставки нефти Саудовской Аравии в течение трех недель продолжат оставаться низкими, пишет CNBC. В свою очередь Джон Килдаф (John Kilduff) из Again Capital не исключил, что если конфликт перейдет в горячую стадию, то нефть может достигнуть и 100 долларов.

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