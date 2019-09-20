Задержанные в Японском море браконьеры из КНДР решились дать отпор российским пограничникам, опасаясь конфискации своих судов. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в пятницу начальник отдела дознания пограничного управления ФСБ РФ по Приморью Владимир Краснов.

"Столь ожесточенное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов вызвано тем, что за такие нарушения, по нашим законам, грозит конфискация судна. Как известно, в Северной Корее это собственность государства. В связи с чем гражданам Северной Кореи по прибытию грозит ответственность, по их законом, за утрату имущества", - сказал Краснов в эфире телеканала "Россия 24".

Инцидент произошел во вторник: при задержании браконьеры из КНДР напали на российских пограничников, ранив четверых из них, в том числе одного - из огнестрельного оружия. При этом по крайней мере один из северокорейцев также получил травмы и позднее скончался.

Всего были задержаны более 160 рыбаков из КНДР, две их шхуны и 11 мотоботов (небольших судов с мотором). Из-за случившегося в МИД РФ вызывался временный поверенный в делах КНДР в России.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!