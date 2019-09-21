Турция завершила подготовку к операции в Сирии на востоке от Евфрата, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Регион почти очищен от "ИГ"... Выдумали новую организацию "Сирийские демократические силы". На самом деле это трюк, она ничем не отличается от YPG (силы самообороны сирийских курдов). В ее состав входят несколько террористических организаций", - сказал Эрдоган журналистам. "Турция не намерена закрывать глаза на поддержку США террористов YPG/PПK (Рабочей партии Курдистана - ред.)", - добавил турецкий лидер.

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