Палата представителей Конгресса США в четверг одобрила выделение $250 млн на военную помощь Украине. Соответствующий пункт прописан в утвержденном конгрессменами законопроекте о временном финансировании федерального правительства до 21 ноября, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В документе говорится, что выделение средств на оказание военной помощи Украине будет продолжено в следующем финансовом году, который начинается в Соединенных Штатах 1 октября. Программа выделения средств на оказание военной помощи Киеву, если ее не продлят законодатели, может завершиться 30 сентября. Контролирующие Палату представителей демократы опасались, что президент США Дональд Трамп может пересмотреть или сократить эту статью расходов.

Ожидается, что контролируемый республиканцами Сенат Конгресса рассмотрит данный законопроект уже на следующей неделе. Расхождения между двумя партиями по вопросам финансирования могут замедлить его принятие, однако эксперты склоняются к тому, что сенаторы все же одобрят документ, и он в итоге попадет на стол Трампа.