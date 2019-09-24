В Вооруженных силах России в скором времени появится отряд дальних беспилотных разведчиков. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на российское Министерство обороны.

Как стало известно, самыми современными дронами "Форпост-Р" вооружат подразделение в Западном военном округе. При этом потом их заменят на перспективные беспилотники "Альтиусы".

Сообщается, что отряд с такими дронами увеличит боевые возможности группировки Сухопутных сил на западе России.

Как отмечается, что беспилотники могут быть задействованы в разведке. Данные летательные аппараты смогут наносить удары и отмечать цели для ракетных систем "Искандер" или "Калибр".

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