https://news.day.az/world/1159136.html В армии РФ появится первый отряд беспилотных разведчиков
В армии РФ появится первый отряд беспилотных разведчиков
В Вооруженных силах России в скором времени появится отряд дальних беспилотных разведчиков. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на российское Министерство обороны.
Как стало известно, самыми современными дронами "Форпост-Р" вооружат подразделение в Западном военном округе. При этом потом их заменят на перспективные беспилотники "Альтиусы".
Сообщается, что отряд с такими дронами увеличит боевые возможности группировки Сухопутных сил на западе России.
Как отмечается, что беспилотники могут быть задействованы в разведке. Данные летательные аппараты смогут наносить удары и отмечать цели для ракетных систем "Искандер" или "Калибр".
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