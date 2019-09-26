Среди получателей пенсии в Москве обнаружили самого старого человека в мире. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные столичного отдела Пенсионного фонда (ПФР), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По поступившей информации, таким человеком оказалась женщина 1900 года рождения.

Сообщается, что она зарегистрирована по Северному административному округу столицы (САО).

Как отмечается, москвичке на данный момент 119 лет.

Однако по официальным данным Книги рекордов Гиннесса, старейшим жителем планеты сейчас является 116-летняя японка Канэ Танака.

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