Два демонстранта забрались на возвышенную территорию и на глазах у публики сожгли флаг коммунистической партии. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Как отмечается, люди были одеты во все черное. Один из них держал флаг и сжигал его, а другой в это время стоял рядом.

Люди встретили сожжение флага криками восторга и одобрения.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Козвэй-Бэй.

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