https://news.day.az/world/1161025.html Протестующие сожгли коммунистический флаг в Гонконге - ВИДЕО
Протестующие сожгли коммунистический флаг в Гонконге - ВИДЕО
Два демонстранта забрались на возвышенную территорию и на глазах у публики сожгли флаг коммунистической партии. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Как отмечается, люди были одеты во все черное. Один из них держал флаг и сжигал его, а другой в это время стоял рядом.
Люди встретили сожжение флага криками восторга и одобрения.
Уточняется, что инцидент произошел на улице Козвэй-Бэй.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре