Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус подтвердила во вторник РИА Новости факт встречи с представителями Северной Кореи на следующей неделе, однако отказалась называть точную дату переговоров, передает Day.Az.

"Я могу подтвердить, что чиновники США и КНДР планируют встретиться на следующей неделе. У меня нет большей информации и деталей, которыми я могла бы поделиться по этой встрече", - заявила она.

Ранее первый замглавы МИД КНДР Чхве (Цой) Сон Хи сообщила, что Пхеньян и Вашингтон договорились провести рабочие переговоры 5 октября. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По ее словам, корейская и американская стороны договорились провести рабочие переговоры 5 октября после предварительных контактов 4 октября.

Президент США Дональд Трамп уже трижды встречался с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Ранее в понедельник президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил о подготовке к рабочим переговорам между представителями США и КНДР по вопросу денуклеаризации, а также для проработки возможности организовать четвертую встречу американского президента и северокорейского лидера.

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