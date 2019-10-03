Испанское правительство расценило планы США о введении пошлин на ряд европейских товаров как неуважение к принципам международной торговли. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал и. о. министра сельского хозяйства страны Луис Планас.

"Это очевидно отражает нарушение и отсутствие уважения к многосторонней торговле, основанной на правилах", - заявил он журналистам. "Пострадают наши производители, но также и американские потребители", - добавил и. о. министра. Он отказался отвечать на вопрос о возможных ответных мерах со стороны испанских властей, оговорившись, что они будут согласованы как с другими странами, так и производителями.

Испанская Федерация сельскохозяйственных и животноводческих организаций (COAG) оценила возможные потери от введения пошлин в 970 миллионов евро. В первую очередь пострадают производители вина, оливок, масла и сыров. Американский рынок - самый большой по объемам экспорта сельскохозяйственной продукции из Испании за пределами ЕС.

В среду арбитр ВТО из-за субсидирования европейского авиастроительного концерна Airbus разрешил США ввести ответные торговые меры по отношению к ЕС на 7,5 миллиарда долларов в год. Основная часть новых американских пошлин коснется Франции, Германии, Испании и Великобритании. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер объявил о введении новых пошлин в размере 10% на воздушные суда и в размере 25% - на сельскохозяйственную и промышленную продукцию из ЕС. Торгпред уточнил, что решение вступит в силу 18 октября. США также запросили у ВТО встречи 14 октября для одобрения вводимых пошлин.

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