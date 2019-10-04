В Колпинском районе Санкт-Петербурга произошел пожар на складе. Огонь распространился на всей площади одноэтажного металлического строения - 3,9 тысячи квадратных метров.

В результате возгорания произошло обрушение кровли на площади 1,4 тысячи квадратных метров. Пожару был присвоен третий ранг сложности, сведений о пострадавших не поступало, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Борьбу с огнем ведут 125 человек личного состава и 31 единица техники. На данный момент пожар локализован, и ранг пожара был снижен до второго. По имеющимся данным, в складском помещении хранились пластиковые изделия.

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