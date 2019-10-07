Исламская Республика Иран (ИРИ) подаст иск в Международный суд ООН в Гааге к США для взыскания понесенного Тегераном ущерба от выхода Вашингтона из ядерной сделки - Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом, как сообщило агентство Fars, в понедельник заявила вице-президент ИРИ по правовым вопросам Лая Джонейди, передает ТАСС.

По ее словам, операторам различных секторов экономики Ирана предложено провести оценку убытков, понесенных от одностороннего акта США, чтобы составить иск. Правительство ИРИ намерено документировать свои претензии к США.

Ранее ИРИ обратилась в Международный суд ООН с ходатайством о введении временных мер в отношении США на период проведения разбирательства между двумя странами. 3 октября 2018 года Международный суд ООН частично удовлетворил это ходатайство. Согласно вердикту, Вашингтон должен устранить любые препятствия на пути свободного экспорта на территорию ИРИ лекарств и изделий медицинского назначения, продовольствия и сельскохозяйственной продукции, а также запчастей, оборудования и связанных услуг, необходимых для безопасности гражданской авиации.

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