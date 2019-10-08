Россия и Саудовская Аравия заинтересованы в том, чтобы стоимость нефти не превышала целесообразный уровень, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия-24" в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы вместе с Саудовской Аравией заинтересованы в том, чтобы эта цена не задиралась выше целесообразного уровня", - сказал он.

По прогнозу международного рейтингового агентства Fitch, стоимость нефти в 2019 году составит $65 за баррель. Для многих ближневосточных членов ОПЕК - в частности, для ОАЭ и Кувейта, такая цена вполне комфортна, утверждают аналитики. Исключение составляет Саудовская Аравия, для которой бездефицитный бюджет начинается от $80 за баррель.

Саудовская Аравия является крупнейшим производителем нефти в ОПЕК, наравне с Россией выступает лидером соглашения ОПЕК+.