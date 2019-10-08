Президент Турции Тайип Эрдоган прибудет в США 13 ноября и проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Соответствующее сообщение глава вашингтонской администрации разместил во вторник в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Он [Эрдоган] прибывает в США в качестве моего гостя 13 ноября", - написал Трамп. Он отметил важность американо-турецких отношений, назвав Анкару одним из крупных торговых партнеров США.

"Так много людей с удобством для себя забывают, что Турция - один из крупных торговых партнеров США, по правде говоря, они изготавливают стальные конструкции фюзеляжа для нашего истребителя F-35. С ними также хорошо вести дела - они помогли мне спасти жизни многих в [сирийской] провинции Идлиб, а также по моей просьбе вернули в добром здравии пастора [Эндрю] Брансона, который был приговорен к длительному сроку лишения свободы. Кроме того, помните - и это важно - Турция является важным членом НАТО с хорошей репутацией", - отметил президент, вновь подчеркнув, что Соединенным Штатам пора выйти из бесконечных войн.

В воскресенье Эрдоган и Трамп провели телефонные переговоры и согласились провести встречу в Вашингтоне в ноябре, сообщили ранее в канцелярии турецкого лидера.

Указав, что США "могут находиться в процессе выхода из Сирии", Трамп добавил, что Вашингтон "ни в коем случае не бросает курдов". "В Турции проживает большая группа курдов, и она [Анкара] в полной мере осознает, что в то время, как у нас было всего 50 оставшихся в этой части Сирии военнослужащих - и они были выведены - любые необоснованные и ненужные боевые действия со стороны Турции будут иметь разрушительные последствия для их экономики и очень неустойчивой валюты. Мы помогаем курдам в финансовом плане/оружием!" - заключил Трамп.

Эрдоган 1 октября сообщил, что Анкара намерена самостоятельно создать зону безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку не смогла достичь желаемого результата на переговорах с американской стороной. 6 октября Эрдоган провел телефонные переговоры с Трампом, по итогам которых Белый дом сообщил, что Вашингтон не станет поддерживать Анкару и каким-либо образом участвовать в военной операции Турции на севере Сирии, а американские военные не будут находиться поблизости от места ее проведения.

7 октября президент Турции сообщил, что Соединенные Штаты начали отводить войска с северо-востока Сирии, где Анкара намеревалась провести операцию по созданию зоны безопасности.

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