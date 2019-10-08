Истребитель F-16 разбился на западе Германии, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости

Уточняется, что самолет упал в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, в районе Трир-Саарбург. Крушение произошло вне населенного района.

Отмечается, что штурмовик принадлежал ВВС Соединенных Штатов Америки.

По имеющейся информации, за штурвалом был американский военный. Он успел катапультироваться.

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