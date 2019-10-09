Видеокамера, установленная в салоне автомобиля, в конце июля запечатлела драматичные моменты из жизни двух американцев, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Алекс Майллс, обладатель тучной комплекции, невинно спал в кресле пассажира, в том момент, когда пожилой водитель - Дэйв, боролся с усталостью, одновременно управляя транспортным средством.

В итоге престарелый автолюбитель проиграл борьбу Морфею (бог добрых сновидений) и на мгновение задремал, а затем чудом не угодил в ДТП.

Проснувшийся пассажир отчитал своего престарелого попутчика, после чего началась непродолжительная перепалка между двумя героями видеоролика.

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