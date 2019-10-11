США могут ввести очень жесткие санкции против Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома.

"Я надеюсь, что [будет] последний вариант из трех (имеется в виду посредничество в диалоге между Турцией и курдами - прим. ТАСС). У нас нет солдат в Сирии, мы победили "ИГ", - сказал Трамп. - Последнее, что я хотел бы, так это опять послать тысячи и тысячи солдат и победить опять всех. У нас реально два выбора: военный или сделать очень жесткие вещи с Турцией в финансовом плане".

"Это [санкции] будет легче. У нас хорошие отношения с курдами, и, я надеюсь, мы можем посредничать". - подчеркнул он.

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