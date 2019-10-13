Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.

Черноморский флот сразу взял на сопровождение американский эсминец: действия "Портера" контролируют фрегат "Адмирал Эссен", а также малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево".

Это уже седьмой заход американских ВМС в черноморскую акваторию в 2019 году. В августе США также направили туда "Портер".

Согласно международной Конвенции Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств имеют право находиться в его акватории не более 21 суток.

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