https://news.day.az/world/1165286.html Американский эсминец вошел в Черное море
Американский эсминец вошел в Черное море
Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
Черноморский флот сразу взял на сопровождение американский эсминец: действия "Портера" контролируют фрегат "Адмирал Эссен", а также малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево".
Это уже седьмой заход американских ВМС в черноморскую акваторию в 2019 году. В августе США также направили туда "Портер".
Согласно международной Конвенции Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств имеют право находиться в его акватории не более 21 суток.
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