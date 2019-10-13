Правительство Германии больше не будет давать разрешения на экспорт вооружения в Турцию из-за начатой Анкарой операции "Источник мира" в Сирии.

Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, сообщает Bild am Sonntag, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"На фоне турецкого военного наступления в северо-восточной Сирии федеральное правительство больше не будет выдавать новые разрешения на военную продукцию, которая может быть использована Турцией в Сирии", - сказал глава немецкого МИД. Запрет пока не вступил в силу.

Маас отметил, что с 2016 года власти Германии занимают жесткую позицию в отношении экспорта оружия в Турцию, особенно после начала наступления турецких войск в районе сирийского Африна.

Издание отмечает, что в прошлом году в Турцию было поставлено вооружений на общую сумму в 242,8 миллиона евро - это примерно треть от всего экспорта немецкой военной продукции.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о старте военной операции против Рабочей партии Курдистана и террористической организации "Исламское государство". Турецкие войка действуют совместно с формированиями Сирийской свободной армии. 11 октября в Анкаре отчитались об уничтожении 399 террористов.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!