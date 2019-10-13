Франция продаст часть акций национального оператора лотерей
Правительство Франции рассчитывает получить не менее миллиарда евро от продажи акций национального лотерейного оператора FdJ. Об этом сообщает Figaro, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Приватизация FdJ начнется с 7 ноября, сообщает министр экономики Бруно Ле Мер.
"Французы и инвесторы смогут подписаться на акции FdJ между 7 и 20 ноября. Я надеюсь, что эта приватизация является популярной и успешной", - заявил он.
Сейчас страна контролирует 72% компании, но в апреле парламент Франции окончательно принял закон, разрешающий продажу мажоритарного пакета акций FdJ. Государство останется собственником лишь 20% акций.
По словам генерального директора оператора Стефана Паллеза, правительство хочет привлечь "более миллиарда евро" из этой приватизации.
Но министр экономики считает, что полученная сумма может быть выше: "Называть сумму - это установить границу, и я не хочу устанавливать границу нашим амбициям".
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