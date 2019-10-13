Правительство Франции рассчитывает получить не менее миллиарда евро от продажи акций национального лотерейного оператора FdJ. Об этом сообщает Figaro, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Приватизация FdJ начнется с 7 ноября, сообщает министр экономики Бруно Ле Мер.

"Французы и инвесторы смогут подписаться на акции FdJ между 7 и 20 ноября. Я надеюсь, что эта приватизация является популярной и успешной", - заявил он.

Сейчас страна контролирует 72% компании, но в апреле парламент Франции окончательно принял закон, разрешающий продажу мажоритарного пакета акций FdJ. Государство останется собственником лишь 20% акций.

По словам генерального директора оператора Стефана Паллеза, правительство хочет привлечь "более миллиарда евро" из этой приватизации.

Но министр экономики считает, что полученная сумма может быть выше: "Называть сумму - это установить границу, и я не хочу устанавливать границу нашим амбициям".

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