Всего за полминуты из галереи Сан-Франциско неизвестный вынес гравюру "Горящий жираф" Сальвадора Дали. Ее размер 50 на 65 сантиметров, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Камеры наблюдения не запечатлели сам момент кражи, но зато на них отчетливо виден вор. Мужчина вошел в частную галерею, взял гравюру и спокойно вышел из здания.

В настоящее время сотрудники галереи выясняют, почему на специальном мольберте, к которому была прикреплена гравюра, не оказалось замка, передает РИА Новости.

Сообщается, что работа не тождественна одноименной картине Дали, написанной маслом.

Как правило, гравюры имеют несколько оттисков, соответственно пропавший экземпляр - не единственный. Цена гравюры значительно ниже, чем цена оригинальной картины, тем не менее, стоимость копии доходит до 20 тысяч долларов США.