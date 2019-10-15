https://news.day.az/world/1166038.html Мощный ураган обрушился на юг Франции - ВИДЕО
Сотни местных жителей были вынуждены покинуть свои квартиры и укрыться в здании местной гимназии. На данный момент известно о трех пострадавших.
Мощный ураган обрушился на юг Франции - ВИДЕО
По данным синоптиков, скорость ветра превышала 27 метров в секунду. Стихия срывала крыши домов, выбивала окна, опрокидывала автомобили и валила деревья. Ураган сопровождался проливными дождями. Вода затопила дороги и подвальные помещения, передает Day.Az со ссылкой на ntv.ru.
Сотни местных жителей были вынуждены покинуть свои квартиры и укрыться в здании местной гимназии. На данный момент известно о трех пострадавших.
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