По данным синоптиков, скорость ветра превышала 27 метров в секунду. Стихия срывала крыши домов, выбивала окна, опрокидывала автомобили и валила деревья. Ураган сопровождался проливными дождями. Вода затопила дороги и подвальные помещения, передает Day.Az со ссылкой на ntv.ru.

Сотни местных жителей были вынуждены покинуть свои квартиры и укрыться в здании местной гимназии. На данный момент известно о трех пострадавших.



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