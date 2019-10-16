Власти США объяснили невыдачу виз российским дипломатам соображениями безопасности, передает РИА "Новости".

Об этом рассказал зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин.

Он также назвал подобное заявление абсурдом, добавив, что Москва считает такое обоснование несерьезной отговоркой.

"Этот аргумент выглядит смешно, но он единственный может рассматриваться в качестве правового обоснования", - отметил он.

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