https://news.day.az/world/1166846.html Эрдоган: совместные усилия Турции и США будут способствовать миру и стабильности в регионе
Эрдоган: совместные усилия Турции и США будут способствовать миру и стабильности в регионе
Совместные усилия Турции и США будут способствовать установлению мира и стабильности в регионе Ближнего Востока. С таким утверждением выступил в четверг президент Турции Тайип Эрдоган, опубликовав свой комментарий под записью американского коллеги Дональда Трампа на его странице в Twitter, передает ТАСС.
"Господин президент, еще больше жизней будет спасено, когда мы победим терроризм, который является заклятым врагом человечества. Я уверен, что эти совместные усилия будут содействовать установлению мира и стабильности в нашем регионе", - написал турецкий лидер.
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