Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco отложила старт первичного размещения акций (IPO), в планы вмешались сентябрьские атаки на ее инфраструктуру, сообщила газета Fiancial Times со ссылкой на источники, передает 1prime.ru.

"Saudi Aramco отложила запуск своего давно ожидаемого первичного размещения акций", - сообщили изданию три источника. Ожидалось, что о планах размещения компания может объявить 20 октября. Один источник отметил, что объявление о запланированном IPO отложено, но не отменено, тогда как другой заявил, что оно отложено "на недели". При этом два источника газеты Wall Street Journal сообщили, что IPO может быть отложено до декабря или января.

Один из источников FT также пояснил, что компания хочет прежде внести для инвесторов ясность того, как на ее показателях отразились сентябрьские атаки на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. По его информации, данные квартальной отчетности покажут, что атаки не причинили значительного ущерба.

Несколько нефтяных объектов Саудовской Аравии подверглись ударам 14 сентября. После инцидента крупнейший экспортер нефти сократил добычу более чем вдвое. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что атаку провели их бойцы с помощью беспилотников. США заявили, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинили в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что к атакам причастен Тегеран. Иран отвергает обвинения в свой адрес.

Saudi Aramco - национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны. О планах правительства Саудовской Аравии провести IPO Saudi Aramco впервые было объявлено в 2016 году. Однако с тех пор дата размещения несколько раз откладывалась. По подсчетам, размещение 5% акций Saudi Aramco может принести компании 100 миллиардов долларов и стать рекордным в истории.

В конце сентября агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Saudi Aramco может провести листинг на саудовской бирже уже в ноябре. А председатель совета директоров компании Ясир Ар-Румаи?ан, выступая на Российско-саудовском инвестиционном форуме, заявлял, что IPO Saudi Aramco может пройти уже в октябре.

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