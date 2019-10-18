Масштабный фестиваль шоколада Eurochocolate открылся в пятницу в итальянской Перудже, которая на 10 дней станет центром притяжения сладкоежек со всей Италии и других стран Европы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Фестиваль проводится в 26-й раз и по традиции крупнейшим в Италии производителем шоколада - компанией Perugina, которая известна своими конфетами со счастливыми пожеланиями Baci ("Поцелуи").

Символом нынешнего праздника стала пуговица, a итальянское выражение "пришить пуговицу", которое означает "начать разговор, заговорить", объявлено слоганом мероприятия.

"Этот повседневный предмет сопровождает нас всю жизнь, ценность его зачастую не замечают. Используют испокон веков - первые упоминания относятся ко временам 2800 лет до нашей эры", - говорится в сообщении.

Шоколадные пуговицы всех возможных сортов и размеров - от 4 до 350 граммов веса - станут самым распространенным предметом в ходе всех дней фестиваля, а одна из площадей города будет переименована в Пуговичную. Местом проведения праздника будет исторический центр города, на улицах и площадях которого более 130 производителей установят гастрономические стенды с шоколадом. Как ожидается, фестиваль шоколада посетят свыше миллиона человек, которых ожидают около 200 тонн лакомства. Гости праздника смогут не только продегустировать всевозможные виды шоколада и других сладостей, но и принять участие во множестве развлекательных и культурных мероприятий: мастер-классах и лекциях, профессиональных семинарах и выставках. Так, одним из главных событий праздника станет выставка скульптур из шоколада, которая пройдет 20 октября. Уже в пятницу утром "шоколадную" Перуджу посетил бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Вместе с мэром города он принял участие в изготовлении сладких пуговиц, пошутив, что профессия шоколатье стала 23-й в списке освоенных им за долгую жизнь.

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