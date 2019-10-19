В аэропортах Москвы отменили и задержали более 30 рейсов.

Об этом свидетельствуют данные "Яндекс. Расписания", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным, во Внуково задержано пять рейсов и два отменено. В свою очередь, в Домодедово задержано 11 рейсов и семь отменено. В Шереметьево задержка коснулась 10 рейсов. Информации об изменениях в расписании аэропорта Жуковский нет.

Причины задержек неизвестны.

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