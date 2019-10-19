https://news.day.az/world/1167167.html Почти 40 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах
Почти 40 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах
В аэропортах Москвы отменили и задержали более 30 рейсов.
Об этом свидетельствуют данные "Яндекс. Расписания", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным, во Внуково задержано пять рейсов и два отменено. В свою очередь, в Домодедово задержано 11 рейсов и семь отменено. В Шереметьево задержка коснулась 10 рейсов. Информации об изменениях в расписании аэропорта Жуковский нет.
Причины задержек неизвестны.
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