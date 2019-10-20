Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Турции Тайип Эрдоган договорились рассмотреть возможность проведения четырехсторонней встречи с участием лидеров Франции и ФРГ для обсуждения ситуации вокруг военной операции Анкары в Сирии и связанных с ней вопросов. Об этом говорится в коммюнике, распространенном в воскресенье по итогам телефонного разговора Джонсона и Эрдогана.

"Премьер-министр и президент договорились искать возможность провести встречу с участием президента [Франции Эмманюэля] Макрона и канцлера [ФРГ Ангелы] Меркель для обсуждения нынешней ситуации, а также более широкого круга вопросов, включающих в себя борьбу с терроризмом и миграцию", - отмечается в сообщении, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью кампании является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы.

В четверг Вашингтон и Анкара достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии" (СДС), покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.

Британский премьер, как отмечается в коммюнике, приветствовал договоренность о приостановке боевых действий, назвав его "шагом в правильном направлении". "Он высказал надежду, что эта договоренность продержится и уменьшит число дальнейших людских потерь с обеих сторон [конфликта]", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем Джонсон заявил Эрдогану о "сохраняющейся большой обеспокоенности по поводу военной операции Турции на северо-востоке Сирии", - указали на Даунинг-стрит.

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