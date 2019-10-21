https://news.day.az/world/1167900.html Глава Пентагона прибыл в Саудовскую Аравию
Глава Пентагона прибыл в Саудовскую Аравию
Министр обороны США Марк Эспер прибыл в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что ранее визит не был согласован, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Уточняется, что Пенс проведет встречи с саудовскими лидерами, а также с представителями войск США.
15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре