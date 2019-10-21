Министр обороны США Марк Эспер прибыл в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что ранее визит не был согласован, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что Пенс проведет встречи с саудовскими лидерами, а также с представителями войск США.

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