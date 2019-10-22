Два известных в Сети фрика Олег Монгол и "синтоловый качок" Кирилл Терешин провели поединок в октагоне. Видео боя за сутки набрало более 1 млн просмотров, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Противостояние прошло в столице Хакасии, куда "Руки-базуки" приехал из родного Пятигорска.

Монгол еще на пресс-конференции серьезно задел своего соперника. Он заявил, что "Руки-базуки" танцует на камеру.

Терешин в ответ пообещал отомстить Олегу на ринге за шутки о своем нижнем белье. Однако фрику из Пятигорска не помогли ни фирменная "двоечка", ни синтол.

"Я, как и обещал, что размажу этого Руки Крюки, так и сделал", - написал в Сети после боя Олег Монгол.

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