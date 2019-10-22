Видео боя Монгола и "Руки-базуки" набрало млн просмотров за сутки - ВИДЕО
Два известных в Сети фрика Олег Монгол и "синтоловый качок" Кирилл Терешин провели поединок в октагоне. Видео боя за сутки набрало более 1 млн просмотров, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Противостояние прошло в столице Хакасии, куда "Руки-базуки" приехал из родного Пятигорска.
Монгол еще на пресс-конференции серьезно задел своего соперника. Он заявил, что "Руки-базуки" танцует на камеру.
Терешин в ответ пообещал отомстить Олегу на ринге за шутки о своем нижнем белье. Однако фрику из Пятигорска не помогли ни фирменная "двоечка", ни синтол.
"Я, как и обещал, что размажу этого Руки Крюки, так и сделал", - написал в Сети после боя Олег Монгол.
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