Правительство Великобритании ускоряет подготовку к выходу из ЕС без сделки с Брюсселем и временно приостанавливает рассмотрение законопроекта о Brexit парламентом страны.

Об этом заявил во вторник премьер-министр королевства Борис Джонсон, выступая перед депутатами после того, как Палата общин отказалась рассматривать внесенный правительством билль по ускоренной процедуре, что могло бы позволить осуществить Brexit в намеченный срок, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы должны были выйти из ЕС 31 октября, но теперь у нас опять впереди неопределенность, а ЕС должен решить, как ему ответить на просьбу парламента о новой отсрочке. Первым следствием этого является то, что правительство, действуя единственно возможным и ответственным образом, ускоряет приготовления к Brexit без сделки, - сказал Джонсон, выразив разочарование по поводу решения депутатов. - Во-вторых, до того, как ЕС примет решение [по поводу отсрочки Brexit], я обсужу со странами Евросоюза их намерения. Пока оно не принято, мы поставим на паузу рассмотрение законопроекта".

Что дальше?

Джонсон подчеркнул, что позиция его кабинета пока что не меняется, и он по-прежнему намерен добиваться осуществления Brexit не позднее 31 октября. Британский премьер пообещал лично заявить об этом европейским лидерам.

"Так или иначе, но мы покинем ЕС с той сделкой, которая только что была одобрена этой палатой. Благодарю членов палаты за утверждение этого соглашения, которого было очень непросто достичь", - отметил премьер.

После выступления Джонсона лидер Палаты общин (де-факто представитель кабмина в нижней палате парламента) Джейкоб Рис-Могг объявил о том, что к рассмотрению ключевого законопроекта о Brexit депутаты смогут приступить не раньше 28 октября, когда до установленного крайнего срока осуществления Brexit останется всего три дня. Это означает, что шансов быть принятым в срок у этого законопроекта фактически нет, и хотя бы техническая отсрочка Brexit на несколько недель все же понадобится.

"По причине того, что предложенный график [рассмотрения законопроекта о Brexit] был отвергнут, я обязан заявить о следующем: завтра, 23 октября, будут продолжены дебаты по тронной речи королевы в области здравоохранения, в четверг, 24 октября, дебаты по тронной речи королевы в области здравоохранения и экономики будут завершены, а в пятницу парламент не заседает", - сказал Рис-Могг.

Победа и поражение

Во вторник вечером британский парламент во втором чтении принял законопроект с включенным в него текстом нового соглашения с Евросоюзом об условиях "развода". Таким образом, сделка о Brexit, достигнутая на саммите ЕС 17 октября, по сути была одобрена британскими парламентариями. За проголосовали 329 членов Палаты общин, против высказались 299 народных избранников. Эта было первое голосование в парламенте, выигранное правительством Джонсона с момента его прихода к власти в июле этого года.

Тем не менее уже через несколько минут кабмин потерпел крайне болезненное поражение по ключевому вопросу о сроках рассмотрения билля о Brexit Палатой общин. Правительство отводило всего три дня на то, чтобы парламентарии рассмотрели и в третьем чтении приняли закон, который будет регулировать предстоящий процесс Brexit. Рассматривать столь важный документ за такое непродолжительное время отказались 322 депутата, тогда как 308 были готовы работать в предложенном Джонсоном графике.

Таким образом, к рассмотрению законопроекта депутаты смогут приступить не ранее 28 октября, когда до установленной крайней даты Brexit останется всего три дня. Это означает, что шансов быть принятым в срок у этого законопроекта фактически нет.

Один из самых непримиримых евроскептиков в британской политике лидер Партии Brexit Найджел Фараж поспешил похоронить планы Джонсона в срок добиться выхода страны из ЕС.

"Борьба [Джонсона за Brexit] не на жизнь, а на смерть окончена, мы перешли к этапу, когда пора ложиться умирать в канаву. Из ЕС 31 октября мы не выйдем", - написал Фараж на своей странице в Twitter, язвительно напомнив премьеру о его обещаниях, не щадя себя, добиваться осуществления Brexit в срок и скорее оказаться "мертвым в канаве", чем попросить ЕС о новой отсрочке

Реакция ЕС

В Брюсселе в ответ на события в британском парламенте заявили, что ждут пояснений от правительства Великобритании относительно следующих шагов по выходу королевства из состава Евросоюза.

"Сложно понять, зачем премьер-министр хочет нажать на паузу, когда мы думали, что он хочет реализовать Brexit", - приводит газета Financial Times мнение неназванного европейского дипломата. По его словам, ЕС будет "сохранять спокойствие, продолжать действовать и ждать, когда пыль осядет в Лондоне".

Примерно в том же духе была выражена и официальная реакция Брюсселя. "Еврокомиссия принимает к сведению сегодняшние результаты и ожидает, что правительство Великобритании проинформирует нас относительно следующих шагов", - сказала представитель ЕК Мина Андреева, повторив заявление, которое было сделано в минувшую субботу, когда британский парламент не стал голосовать по соглашению.

Курс фунта падает

Тем временем курс фунта стерлингов отреагировал снижением на новости о том, что процесс выхода страны из ЕС столкнулся с новыми трудностями. Курс национальной валюты, который за последние дни протестировал уровень в $1,3 за £1, что стало самым большим значением за последние 22 недели, опустился на 0,7% после известий из Вестминстера до отметки $1,2874 за £1. Снижение к евро составило 0,4%.

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