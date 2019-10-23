https://news.day.az/world/1168669.html Главу саудовского МИД сняли с должности
Главу саудовского МИД сняли с должности
Министр иностранных дел Саудовской Аравии Ибрагим аль-Ассаф снят с занимаемой должности королевским указом, передает саудовское агентство SPA, передает РИА Новости.
Как сообщает агентство, Ибрагим аль-Ассаф освобожден от должности министра иностранных дел королевства и назначен на пост государственного министра и члена совета министров.
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