Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара при необходимости может расширить зону безопасности на севере Сирии.

Об этом сообщает телеканал NTV, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Если потребуется, мы расширим территорию зоны безопасности", - заявил турецкий президент.

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